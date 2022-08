Demissão de Marta Temido, Santa Maria esclarece transferência de grávida e outros destaques TSF

Marta Temido © Mário Cruz/Lusa

A notícia que marca o dia chegou durante a madrugada. Marta Temido apresentou a demissão do cargo de ministra da Saúde.

António Costa aceitou a demissão, mas fonte próxima do primeiro-ministro avançou que a substituição "não será rápida", uma vez que seria desejável "que ainda fosse Marta Temido a levar ao Conselho de Ministros o diploma que regula a nova direção executiva do SNS".

Marcelo Rebelo de Sousa já foi informado e "aguarda a formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular".

Da pandemia às crises no SNS, muitas foram as dificuldades da ministra da Saúde ao longo de quase quatro anos de mandato. Recordamos o percurso conturbado de Marta Temido aqui:

O PSD foi o primeiro partido a reagir, considerando que a demissão "peca por tardia" e representa a "falência da política de saúde do Governo".

Também o Bloco de Esquerda aponta o dedo a todo o Governo, defendendo que "uma linha de continuidade na saúde é o desastre".

Por sua vez, o PAN considerou que a saída de Marta Temido "era inevitável".

Já o Livre aponta que a demissão da ministra da Saúde pode ser interpretada como "uma desistência" do Governo de resolver os problemas no setor e exigiu "sinais claros" do primeiro-ministro.

O CDS-PP defendeu que a demissão de ministra da Saúde já se justificava "há muito", mas alertou que a mudança do titular da pasta não resolve os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde.

O bastonário da Ordem dos Médicos afirma que só António Costa e Marta Temido podem explicar o porquê da demissão da titular da pasta da Saúde e que para o cargo se pretende alguém que "faça acontecer".

Para Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Marta Temido revelou ter incapacidade de ter uma posição junto do ministro das Finanças e incapacidade de diálogo com os parceiros do setor.

"Falta de imaginação e falta de vontade política para resolver os problemas" no Serviço Nacional de Saúde são as lacunas apontadas pelo presidente da Federação Nacional dos Médicos, Noel Carrilho.

Pedro Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, junta-se às críticas, referindo que "Marta Temido mostrou claramente que não tinha uma visão estratégica para o SNS"

"A dificuldade de diálogo que foi acumulando com os diferentes intervenientes acabou por ditar esta demissão", afirma, por sua vez, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto.

Porfírio Silva, deputado do PS, agradeceu a Marta Temido e elogiou o seu trabalho, "um trabalho que ficará na memória de todos, porque merece".

A demissão da ministra foi precipitada pela morte de uma mulher grávida enquanto era transferida do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier, por falta de vagas no serviço de neonatologia. Foi a melhor decisão para o bebé, defenderam os responsáveis esta manhã.