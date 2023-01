Demissão em tempo recorde, Costa quer PR envolvido nas nomeações para o Governo e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa

Foi uma polémica de um dia só. Horas depois da notícia que dava conta de que nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem diversas contas arrestadas na sequência de uma investigação que visa o marido, e menos de uma hora depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter condenado o caso, Carla Alves demitiu-se. Esteve cerca de 24 horas no cargo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que o caso tinha "um peso negativo" em termos políticos. Uma pessoa que "tem uma ligação familiar próxima com alguém que é acusado num processo de uma determinada natureza criminal, à partida tem uma limitação política", disse.

Antes, durante o debate da moção de censura - que sem, surpresas, acabou chumbada - António Costa defendeu Carla Costa no Parlamento. "A secretária de Estado disse-me que nas contas delas não consta nenhum rendimento não declarado. Tudo o que ganhou, declarou", garantiu o primeiro-ministro.

Também no debate da moção de censura, o primeiro-ministro anunciou que vai propor ao Presidente da República um "circuito" para "garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação" de membros do Governo, considerando que este sistema pode ser melhorado.

A medida não é consensual. Em declarações à TSF, Pedro Bacelar Vasconcelos e Fernando Negrão demonstraram opiniões contrárias quanto à constitucionalidade da medida.

O presidente do PSD já se manifestou contra a ideia, considerando "um absurdo" a sugestão de Costa. Luís Montenegro diz que o primeiro-ministro tem de ser responsável pelas suas escolhas.

