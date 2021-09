Demitiu-se o presidente da CP, Nuno Freitas

Nuno Freitas, presidente da CP © José Carmo / Global Imagens (arquivo)

Demitiu-se o presidente da CP. O jornal Público escreve esta terça-feira que Nuno Freitas, que liderava a CP há dois anos, optou por sair da empresa por achar que já cumpriu a sua missão.

O gabinete do ministério de Pedro Nuno Santos confirmou à TSF o pedido de demissão de Nuno Freitas. O mandato terminava daqui a três meses, mas a saída vai acontecer já no final desta semana.

É uma saída que acaba por não surpreender José Reizinho, da Comissão de Trabalhadores da CP.

"Ao longo do mandato, as coisas foram constantemente adiadas", afirma, sublinhando que as verbas prometidas pelo Governo "nunca apareceram". "O Governo está sempre a imiscuir-se na gestão, é sempre um problema", diz.

* Notícia em atualização