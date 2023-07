Demora no controlo de fronteiras retém no aeroporto de Lisboa 50 pessoas que perderam voos para o Brasil

Avião da TAP © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Ana Maria Ramos com Carolina Rico 22 Julho, 2023 • 20:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cerca de 50 pessoas estão retidas no aeroporto de Lisboa depois de este sábado terem perdido os voos da TAP para o Brasil por causa da demora no controlo de fronteiras.

Depois de uma grande "confusão na imigração" as pessoas dirigiram-se à porta de embarque mas não foram autorizados a entrar e a polícia acabou por ser chamada para dispersar a multidão, conta à TSF um destes passageiros, Ricardo Lima, que não conseguiu apanhar o avião que tinha como destino Salvador, assim como muitos outros passageiros.

Ricardo Lima conta como cerca de 50 pessoas ficaram em terra 00:00 00:00

Agora, única alternativa apresentada a quem perdeu o avião é compra de novas passagens aéreas a preços que superam os mil euros.

"Eles não querem devolver o dinheiro, não querem marcar outro voo, não querem dar hospedagem e querem que a gente compre outra passagem com o dobro do valor", diz Ricardo Lima.

"Cerca de 50 pessoas são estão aqui desesperadas sem saber o que fazer", inclusive famílias com crianças. "Precisamos de ajuda", apela.

Ricardo Lima diz que esteve mais de uma hora à espera de autorização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para embarcar e que apesar da "confusão" os serviços não comunicaram entre si no sentido de adiar a hora de partida.

Passageiros terão esperado mais de uma hora no serviço de controlo de fronteiras 00:00 00:00

Questionada pela TSF, fonte do SEF rejeita que tenha ocorrido esta tarde qualquer problema no controlo de fronteiras que tenha atrasado o processo de embarque e afirma que estes passageiros perderam o voo devido à enorme afluência que se regista este sábado no aeroporto de Lisboa.