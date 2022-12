Depois da "acalmia" no fim de semana, chuva forte e agitação marítima regressam 2.ª feira

© Amin Chaar/Global Imagens

A chuva forte e a agitação marítima estão de regresso na próxima semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o cenário de acalmia previsto para este fim de semana não vai estender-se aos próximos sete dias.

"No fim de semana, prevê-se uma acalmia, aguaceiros fracos e dispersos. No entanto, no domingo, já há um aumento de nebulosidade e da intensidade do vento a Norte do cabo Raso e nas terras altas. A partir de segunda-feira, temos um novo agravamento do estado do tempo, com a passagem de uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, que irá originar, entre o dia 19 e o dia 20, em todo o país, precipitação persistente e por vezes forte", explica à TSF a meteorologista do IPMA Madalena Rodrigues.

Cada caso é um caso, mas, a manterem-se estas previsões, os episódios de cheias podem repetir-se já nas próximas semanas.

"Cada situação é uma situação, no entanto, se se mantiverem os dados que temos hoje, a partir de segunda-feira prevê-se precipitação forte e persistente, com algum vento, em especial no litoral Norte e Centro e nas terras altas, e também agitação marítima forte no dia 19, a Norte do cabo Raso", sublinha.

Se as previsões de chuva forte para a próxima semana se mantiverem, a garantia do IPMA é de emitir um aviso às populações com a máxima antecedência.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo relativo a precipitação entre as 00h00 e as 09h00 desta sexta-feira.

Segundo um comunicado do IPMA, os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viseu vão ser afetados por aguaceiros, por vezes fortes, o que leva à indicação de aviso amarelo.

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira causou mais de 3.000 ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

No total, há registo de 83 desalojados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e o mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e linhas ferroviárias.