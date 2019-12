Depois da Elsa, vem aí o Fabien. Nova depressão a caminho de Portugal

Inundações do Rio Douro, na zona da Miragaia no Porto, devido ao temporal provocado pela depressão Elsa © Rui Manuel Farinha/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira com Rui Silva 20 Dezembro, 2019 • 10:59

A depressão Elsa vai dar algumas tréguas esta manhã, mas os efeitos da tempestade regressam já esta tarde, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em declarações à TSF, Cristina Simões, meteorologista do IPMA, indicou que os distritos de Leiria, Santarém e Portalegre vão ser as mais afetadas pela chuva nesta sexta-feira.

"O vento está já mais fraco e a precipitação menos intensa. No entanto, esperamos ainda que, durante a tarde, nas regiões Centro e Sul, volte a intensificar-se o vento e a precipitação, mas já nada que se pareça com o que aconteceu ontem [quinta-feira]", explicou a meteorologista.

O IPMA alerta, no entanto, para os efeitos de uma nova depressão que chega a Portugal este sábado. As previsões apontam para períodos de chuva intensa e fortes rajadas de vento.

"Sexta-feira será um dia menos gravoso, mas, novamente, no sábado, o dia será mais gravoso", refere Cristina Simões. "[A depressão Fabien] vai trazer-nos chuva e vento bastante fortes. Vamos emitir, novamente, um aviso de vento e precipitação."

Apesar de tudo, prevê-se que os efeitos da depressão Fabien não apresentem a mesma intensidade do que os da depressão Elsa, e o IPMA prevê, a partir de domingo, uma melhoria gradual do estado do tempo

"Domingo volta a ser um dia mais tranquilo e, a partir daí, essa melhoria será para manter-se até o Natal", assegura a meteorologista.

De acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento atingiu, esta quinta-feira, os 150,1 km/hora, em Pampilhosa da Serra, junto à aldeia de Fajão. Quanto à chuva, as estações do IPMA registaram máximos de 139,5 litros por metro quadrado, em 24 horas, na Guarda, e 131,4 litros, em 24 horas, em Moimenta da Beira.

Desde quarta-feira, a Proteção Civil registou 6.237 ocorrências em Portugal continental, na sequência do temporal, que provocou, até ao início desta manhã, 70 desalojados, dois mortos e um desaparecido. As principais ocorrências foram quedas de árvores, movimentos de terras, inundações e quedas de estruturas.

