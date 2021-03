Funchal sofre novo apagão. Tempo na Madeira não deve melhorar nas próximas horas

© Helder Santos/Aspress

A meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), avisa que nas próximas horas a situação na Madeira não deve ter melhorias e o mais certo é que a chuva e a trovoada continuem.

"Não nos parece que a situação vá melhorar brevemente. Ainda se espera um dia com muita precipitação e com trovoada. Temos avisos emitidos amarelos e laranja de precipitação e trovoada, mas a situação pode mudar, porque temos uma depressão a sul da ilha da Madeira, a depressão pode começar a movimentar-se mais para perto do território continental e será uma situação que será avaliada a cada momento para ver se esses avisos se vão manter ou se se vão agravar, como os modelos preveem que aconteça", diz à TSF.

Na segunda-feira a situação meteorológica deve acalmar, mas volta a chover no dia seguinte.

"Para o dia de amanhã, com toda a certeza, já não se espera precipitação e teremos um dia já sem precipitação e sem trovoada. Depois, na terça-feira volta a passar uma superfície frontal fria e volta a precipitação ao arquipélago", remata.

A Madeira enfrentou uma noite difícil com muita chuva e trovoadas. O Funchal está sem energia elétrica de momento e várias pessoas obrigadas a sair de casa por causa das condições meteorológicas já foram realojadas pela segurança social.

Durante a noite, a Proteção Civil da Madeira registou mais 24 ocorrências por causa da meteorologia, que obrigaram a realojar duas famílias. A informação foi avançada à TSF pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia.