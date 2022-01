Página de fotografia "Olhares" alvo de ataque informático

© Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Mais um ataque informático. Desta vez, ao site de divulgação de fotografia "Olhares", que também pertence ao grupo Impresa.

Numa publicação na rede social Facebook, a Olhares confirma que "os sites do grupo Impresa foram alvos de um ataque informático".

"Por razões de segurança, pedimos que não aceda nem reencaminhe nenhuma das várias comunicações que estão a ser enviadas em nome das marcas do grupo Impresa. Continuamos a desenvolver as ações e medidas necessárias no sentido de resolver a situação tão rápido quanto possível", acrescenta.

Ao que tudo indica, o ataque terá sido feito pelo grupo de 'hackers', conhecido por "Lapsus", o mesmo que atacou os sites da SIC e do Expresso.

"Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", pode ler-se quando se tenta entrar na página "Olhares".

O site "Olhares" é uma das maiores páginas de divulgação de fotografia em Portugal, tendo mais de 120 mil seguidores nas redes sociais. A plataforma inclui uma academia com cursos de fotografia online e presenciais, disponíveis em Portugal e no Brasil.

No domingo, os sites da SIC e do Expresso foram alvo de um ataque informático. Desde esse dia, as páginas do grupo Impresa têm estado indisponíveis.

Em comunicado, o grupo de comunicação social descreveu o sucedido como "um atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital" e confirmou estar a trabalhar "com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança".