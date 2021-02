Depois da testagem, Castro Marim descobre casos positivos na população

Início de campanha gratuita de rastreio à covid-19 em Castro Marim, estimando abranger numa primeira fase 4.000 pessoas. O executivo justifica a decisão com a " grande incremento da covi-19 no concelho " adiantando que o rastreio será realizado " com a maior rapidez e no nenor prazo possivel "em colaboração com "duas dezenas de técnicos de saúde voluntários e credenciados para o efeito", Castro Marim, 13 de fevereiro de 2021. LUÍS FORRA/LUSA © Luís Forra/Lusa

Por Maria Augusta Casaca 15 Fevereiro, 2021 • 12:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Castro Marim antecipou-se à Estratégia Nacional de Testes para a SARS-CoV-2, atualizada a partir de hoje e depois de ter feitos algumas centenas de testes à população descobriu alguns casos positivos.

A Estratégia Nacional indica a realização dos testes de duas em duas semanas nos concelhos que tenham mais de 480 casos por 100 mil habitantes nos estabelecimentos de ensino secundário, nos estabelecimentos prisionais e em fábricas e construção civil, entre outros locais.

Mas Castro Marim antecipou-se e começou a fazer testes a toda população no fim de semana que passou, com exceção das crianças com menos de 10 anos.

O presidente da Câmara disse à TSF que nos dois dias foram efetuados cerca de 800 testes e detetados cerca de meia dúzia de casos positivos e outros tantos inconclusivos, todos da mesma freguesia. "O delegado de saúde já foi contactado e essas pessoas vão fazer o teste PCR , vão ficar isoladas em casa irá fazer-se o inquérito epidemiológico", garante Francisco Amaral. A realização dos testes, que estava agendada apenas para os fins de semana, será feita também durante os dias úteis, visto que " houve ais voluntários que se ofereceram para os realizar".

Francisco Amaral conta como tem decorrido a testagem. 00:00 00:00

A autarquia adquiriu numa primeira fase 4 mil testes mas já comprou mais 2 mil e espera ter concluído o processo de testagem em 15 dias. O autarca de Castro Marim considera que a medida que está a ser seguida a partir desta segunda-feira a nível nacional veio dar razão à estratégia que seguiu." O Governo está também a decidir neste sentido, de testar os concelhos mais pandémicos e não tenho dúvida de que o que estamos a fazer vai ser replicado pelo País fora", acrescentou. "Lamento que a delegada regional de saúde pública tenha tentado desvalorizar esta ação". A delegada regional do Algarve afirmou na última conferência de imprensa onde analisou a situação pandémica que a autarquia não lhe tinha dado conhecimento deque iria fazer estes testes. Ana Cristina Guerreiro considerou que "a testagem aleatória não traz grandes benefícios". Deu o exemplo de ter sido já testada em vários municípios e também em países como a Eslováquia, sem grande sucesso. " Dá uma falsa sensação de segurança". De acordo com a médica, a testagem deve ser orientada, feita à volta de um contexto em que há surtos iminentes, como escolas ou serviços prisionais, ou perante a ameaça de um determinado surto em que aparecem casos sem aparente ligação. " Aí sim, se for necessário, fazer testagem a todas as pessoas", concluiu.

Ouça as declarações de Francisco Amaral. 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19