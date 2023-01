Depois de muita neve e gelo, escolas de Montalegre e de Boticas regressam à normalidade

As escolas e os transportes escolares estão a funcionar com normalidade © Pedro Sarmento Costa/Lusa

As escolas de Montalegre e Boticas estão esta sexta-feira a funcionar com normalidade depois dos constrangimentos nos transportes escolares provocados pela neve e gelo, segundo fontes dos municípios.

A meio da tarde de terça-feira começou a cair neve com intensidade em vários municípios do distrito de Vila Real que, na quarta-feira, acordaram com a paisagem pintada de branco.

Depois de dois dias sem aulas, os alunos de Montalegre regressaram às escolas sem constrangimentos. A informação foi avançada à agência Lusa pela presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes, que apontou que as escolas e os transportes escolares estão a funcionar com normalidade.

"As estradas estão transitáveis e as serras continuam pintadas de branco", destacou a autarca do município do Norte do distrito de Vila Real.

Em Boticas, na quinta-feira os autocarros escolares não desceram da zona da serra por causa do gelo, mas hoje, segundo o presidente da Câmara, Fernando Queiroga, os circuitos já se realizaram com normalidade e todos os alunos regressaram à escola.

A depressão Fien trouxe esta semana baixas temperaturas, chuvas, vento forte e agitação marítima a Portugal Continental.

O distrito de Vila Real esteve em aviso amarelo devido à queda de neve entre terça e quarta-feira.