Depois do sol e do calor, vem aí (muita) chuva

Os próximos dias vão ser marcados pela chuva em todo o território continental, especialmente no norte e no centro do país, devido à influência de uma depressão localizada junto ao arquipélago dos Açores. Apesar do mau tempo já ter começado esta quinta-feira, as previsões apontam para um agravamento do estado do tempo entre sexta-feira e domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já emitiu avisos para as regiões do norte e centro do país, por causa de "aguaceiros, que podem ser localmente fortes, acompanhados de trovoadas, eventualmente sobre a forma de granizo", explica a meteorologista Maria João Frada.

Quanto à temperatura, haverá uma descida tanto na máxima como na mínima a partir de sexta-feira, que se prolonga até ao início da próxima semana.

Já a partir de segunda-feira está prevista uma melhoria gradual do estado do tempo, "a partir da tarde de dia 11 de abril, o céu tende a ficar pouco nublado, e depois, no dia 12 de abril, eventualmente, haverá um dia com céu geralmente pouco nublado".