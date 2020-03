Por Catarina Maldonado Vasconcelos 15 Março, 2020 • 22:17 Partilhar este artigo Facebook

Voltou a acontecer, mas desta vez as manifestações de apoio tiveram outra entoação. "A Portuguesa", de Alfredo Keil, serviu esta noite de domingo o propósito de uma serenata aos profissionais de saúde, para juntar à onda de aplausos que desde sábado se fizeram ouvir das janelas de todo o país.

Com o mote #somostodosSNS, o movimento, marcado para as 22h00 dos últimos dois dias, foi este domingo elogiado por Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos, que, em declarações à agência Lusa, admitiu ter ficado comovido com o gesto. "Tem sido de facto um reconhecimento que nós agradecemos, que aliás deveria estender-se do Governo em relação à nossa parte. Vimos esse reconhecimento das pessoas. Necessitamos de estar protegidos para os tratar da melhor forma e de facto esse reconhecimento até devo dizer que me comove, sobretudo pela forma espontânea como foi organizado."

Também a ministra da Saúde, Marta Temido, o primeiro-ministro e o Presidente da República enalteceram o ocorrido, lembrando a importância do sentido de comunidade em tempos de combate à pandemia.