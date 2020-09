Vento forte, chuva e descida das temperaturas. Depressão Alex vai atingir Portugal

A depressão Alex vai começar a fazer sentir-se esta quinta-feira © Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 30 Setembro, 2020 • 21:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal continental vai ser atingido nos próximos dias pela depressão Alex, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A depressão traz vento forte a partir do final do dia desta quinta-feira, que se deve prolongar até sexta-feira, em especial no norte e centro do país.

Em comunicado, o IPMA refere que as rajadas podem chegar aos 75 km/hora junto ao litoral e até 110 km/hora nas terras altas.

No seguimento da mesma previsão, o IPMA colocou 12 distritos sob aviso amarelo devido ao vento forte na sexta-feira.

Além do vento forte, a depressão Alex vai trazer chuva e uma descida das temperaturas em Portugal continental.