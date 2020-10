Depressão Alex atinge Portugal com chuva e vento fortes. Há seis distritos sob aviso

© Joel Carret/EPA

A depressão Alex vai atingir Portugal com chuva e vento fortes, em especial no norte e centro do país. Há seis distritos de Portugal continental sob aviso esta quinta e sexta-feira.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Guarda estão sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte entre as 21h00 desta quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

Em declaração à TSF, a meteorologista do IPMA Patrícia Marques exlica que a depressão Alex trará ainda uma descida das temperaturas máxima e mínima esta sexta-feira.

Estes seis distritos estão também sob aviso amarelo por causa da previsão de vento forte nas terras altas com rajadas até 90/110 quilómetros por hora e no litoral até 70/80 quilómetros por hora entre as 03h00 e as 15h00 de sexta-feira.



O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros entre as 09:00 de sexta-feira e as 06h00 de sábado.