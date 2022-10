Depressão Armand traz chuva, vento e agitação marítima até sábado

© Artur Machado / Global Imagens

Portugal continental está a ser afetado desde esta quarta-feira, e até sábado, pelos efeitos da depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que os efeitos da depressão vão ser sentidos pelo menos até sábado, com vento por vezes forte, transportando uma massa de ar tropical muito húmida.

Por causa da depressão, está também prevista a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, e vento forte no litoral e terras altas hoje e quinta-feira, com rajadas de vento nos períodos de maior instabilidade, podendo atingir 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral Norte e terras altas.

Está também previsto um aumento significativo da agitação marítima a partir do fim da tarde de quinta-feira, com ondas de sudoeste até 5 metros.

O IPMA adianta também que esta depressão afetará igualmente o arquipélago da Madeira, onde se espera a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, em especial na quinta-feira, assim como um aumento da agitação marítima, com ondas de noroeste com 04 metros.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 21h00 desta quarta-feira devido à chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada e rajadas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga têm aviso laranja por causa do vento, temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral e terras altas, passando depois a amarelo.

Também por causa do vento, mas sob aviso amarelo estão os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, até às 12h00, e depois entre as 06h00 e as 15h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste entre as 03h00 de quinta-feira e as 03h00 de sexta-feira.

A costa Norte da Madeira e o Porto Santo vão estar também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima entre as 06:00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira e as 07h00 de hoje 83 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações e queda de árvores.