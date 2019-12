Depressão Elsa deixa milhares de casas sem luz

Fortes chuvas da depressão Elsa aumentaram o caudal do rio Douro e inundaram a zona histórica de Peso da Régua © Octávio Passos/Lusa

A EDP mantém a mobilização, mas o presidente da EDP Distribuição, João Torres, confessa que não está muito otimista. Há ainda milhares de casas sem luz devido aos efeitos da depressão Elsa. Desde o primeiro momento que a elétrica tem os técnicos no terreno.

João Torres, numa conferência de imprensa esta sexta-feira à tarde, não deu certezas quanto ao prazo para que as avarias estejam resolvidas e explicou o que motivou o derrube dos postes de eletricidade.

"A maior parte das avarias das linhas resultaram da queda de árvores fragilizadas pelos incêndios, mas também árvores sãs que foram afetadas na zona do Mondego. Tivemos várias equipas exclusivamente a fazer corte de árvores para permitir a reparação", explicou João Torres.

Responsável da EDP diz esperar que os portugueses tenham um Natal tranquilo 00:00 00:00

Os distritos com maior número de avarias são Coimbra e Viseu. A zona Norte do país continua a ser a mais afetada. O número total de afetados é de 400 mil clientes, mas pelas contas da EDP, 95% destes já estão com as situações resolvidas. Sobram 20 mil casos que ainda estão à espera de resolução.

A Altice Portugal informou já que vai manter o gabinete de crise e o plano de emergência ativos até domingo devido "à continuidade da instabilidade da situação meteorológica", devido ao agravamento previsto para Norte e Centro do país, anunciou a empresa.