Depressão Elsa: Marcelo "em ligação permanente" com Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a acompanhar a situação provocada pela depressão Elsa

O Presidente da República afirmou hoje que está a acompanhar "em ligação permanente" com o ministro da Administração Interna as situações provocadas pelo mau tempo, e apontou que a Proteção Civil "tem tentado acorrer" às ocorrências.

"Já não é uma [depressão], são duas, segue-se a uma outra que hoje se vai agravar à tarde, pelo que parece. Tenho acompanhado isso em ligação permanente com o senhor ministro da Administração Interna, e através dele com a Proteção Civil", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas à margem da reunião anual do Conselho da Diáspora, no Palácio da Cidadela, em Cascais.

De acordo com o chefe de Estado, "dentro do que é possível as câmaras, as freguesias e o Estado têm tentado acorrer às milhares e milhares de ocorrências e problemas que surgiram por todo o país".

O Presidente da República assinalou também que na quinta-feira à noite visitou "os sem-abrigo em Lisboa, sobretudo a zona que vai de Santa Apolónia e depois percorre a Almirante Reis, segue até ao centro histórico de Lisboa, onde há uma grande concentração de sem-abrigo".

"E verifiquei que, nalguns casos têm tinham recorrido a albergues e tinham recorrido a formas de proteção, estações de metropolitano e outras, mas acompanhei também a distribuição das refeições, que se atrasou um bocadinho por causa do trânsito", disse, acrescentando que "felizmente não havia nenhum caso particularmente grave".

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12:00 de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afetados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

Segundo a Proteção Civil, até às 20:00 deverá verificar-se um agravamento do estado do tempo, sendo depois expectável que a situação comece a estabilizar.

O mau tempo provocou também danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima. Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte durante a tarde.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.

Segundo o IPMA, os efeitos da depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.