Depressão gera chuva forte e trovoada nos Açores

Ponta Garça, ilha de São Miguel, Açores © Eduardo Costa/Lusa

Por Lusa 03 Abril, 2021 • 14:59

Os Açores estão sob a influência de uma depressão com um sistema frontal associado que está a gerar chuva, por vezes forte, e trovoada, em todas as ilhas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "uma depressão com um sistema frontal associado está a condicionar o estado do tempo em todo o arquipélago, prevendo-se a ocorrência de precipitação por vezes forte, acompanhada de trovoada".

O IPMA refere que, em relação a domingo, "verificam-se condições para a ocorrência de precipitação cujos valores acumulados poderão atingir o nível de aviso laranja, nas ilhas do grupo central", que integra as ilhas Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira, entre as 00h00 e as 15h00 locais (16h00 em Lisboa).

As ilhas de Flores e Corvo (grupo ocidental) estão sob aviso amarelo até às 03h00 locais de domingo, enquanto o aviso amarelo para o grupo oriental (Santa Maria e São Miguel) vigora entre as 06h00 e as 18h00 locais de domingo.