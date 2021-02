Depressão Karim traz chuva, granizo e trovoada no fim de semana

O próximo fim de semana será de chuva, granizo e trovoada em Portugal Continental © Igor Martins/Global Imagens

Por Cátia Carmo 18 Fevereiro, 2021 • 17:52

O próximo fim de semana será de chuva, granizo e trovoada em Portugal Continental, devido à superfície frontal fria da depressão Karim. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para sábado prevê-se chuva persistente e forte no litoral oeste, que vai progredindo para o interior.

Já no domingo estão previstos aguaceiros, por vezes fortes, granizo e trovoada. Acima dos 1400 metros de altitude pode também registar-se queda de neve. A oeste e sudoeste, as ondas deverão atingir os cinco metros podendo, na foz do rio Douro, atingir os seis metros.

A Madeira também estará na rota do temporal, com o arquipélago a poder ser atingido por chuva forte e persistente, bem como rajadas de vento até 110 quilómetros por hora.