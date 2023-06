Depressão Óscar arrastou contentores para o mar no Corvo e obriga a vistoria ao porto

© By José Luís Ávila Silveira/Pedro Noronha e Costa (Arquivo de Villa Maria)]] - Own work, CC BY-SA 3.0

Uma equipa de mergulhadores realiza, no sábado, uma vistoria ao acesso e ao interior do Porto da Casa, no Corvo, Açores, depois de a agitação marítima ter projetado para o mar três contentores vazios, um dos quais já recuperado, anunciou o governo regional.

A depressão Óscar, que afetou esta semana a ilha de São Miguel, fez agravar as condições meteorológicas, que provocaram um galgamento do porto pelo mar, tendo o capitão do porto ordenado o encerramento da infraestrutura portuária à navegação e coordenado a operação de segurança.

Numa nota de imprensa, a secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas refere que a Portos dos Açores "mobilizou uma equipa de mergulhadores" para realizar, no sábado, uma vistoria ao acesso e ao interior do Porto da Casa para "despistar a eventual deposição de objetos de grandes dimensões, na sequência da depressão Óscar".

De acordo com a nota publicada no site oficial do Governo açoriano, a agitação marítima fez projetar para o mar "três contentores vazios e uma flap, que caiu junto ao cais".

"Um dos contentores foi rapidamente recuperado pela equipa da Portos dos Açores no local, mas os restantes dois foram avistados a flutuar e a sair do porto", explica a secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.

A inspeção ao local pela equipa de mergulhadores vai permitir verificar "se algum dos dois contentores se afundou no acesso ou no interior do porto, de modo a garantir que são tomadas as devidas diligências para não perturbar a operação do navio THOR B prevista para domingo", explica ainda o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

O navio THOR B faz o abastecimento regular ao Corvo, a mais pequena ilha açoriana.