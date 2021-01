Deputados do PS acusam Ordem dos Médicos de estar "fechada" a médicos luso-venezuelanos

O bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães © Pedro Correia/Global Imagens

Os deputados do PS eleitos pelos círculos da emigração acusam a Ordem dos Médicos de estar "demasiado fechada". Em causa uma centena de médicos luso venezuelanos que vivem em Portugal e que segundo os socialistas lutam há anos pelo reconhecimento da formação em medicina que fizeram na Venezuela.

Paulo Pisco foi um dos deputados socialistas que escreveu no início da semana ao bastonário a pedir urgência, em época de pandemia, no reconhecimento da formação destes luso venezuelanos, sobretudo numa altura de pandemia em que toda a ajuda conta.

"Se há médicos que têm formação, mesmo que não coincida no detalhe com a dos médicos portugueses ou europeus... se são médicos a Ordem pode verificar a sua formação de uma forma mais acelerada e mais rápida pois neste contexto não se podem nem devem desperdiçar estes profissionais", detalha o deputado.

"A Ordem dos Médicos tem uma posição muito fechada e internamente pode fazer alguma coisa. Quando existe uma porta fechada a única coisa a fazer é colocar a chave e abrir a porta. É isso que a Ordem dos Médicos deve fazer", refere Paulo Pisco.

O bastonário, pelo contrário, "lamenta" a carta que recebeu dos deputados do PS pois garante que a Ordem não pode fazer mais nada para acelerar este processo.

"Com todo o respeito que me merecem os deputados portugueses, os deputados têm obrigação de conhecer a lei. Os médicos venezuelanos vêm de um país sem qualquer acordo com Portugal, não há um reconhecimento automático do curso de medicina e têm de submeter o seu curso de medicina à aprovação de qualquer universidade portuguesa. Quando tiverem essa aprovação do curso de medicina inscrevem-se na Ordem dos Médicos", refere Miguel Guimarães.

Depois desse reconhecimento, acrescenta o bastonário, os médicos só têm que fazer uma prova para confirmar que conseguem comunicar em português com os doentes, algo que no caso dos luso venezuelanos será fácil.

