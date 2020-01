Por TSF 15 Janeiro, 2020 • 10:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Avenida Paiva Couceiro está cortada ao trânsito entre as pontes do Freixo e D. Luís, em ambos os sentidos, no Porto. O corte deveu-se a uma derrocada provocada pelas fortes chuvas da noite de terça para quarta-feira.

O trânsito encontra-se, também, condicionado na Avenida Gustavo Eiffel. Os serviços da Câmara Municipal do Porto preveem reabrir uma das faixas de rodagem durante a manhã desta quarta-feira.

Notícia atualizada às 11h51