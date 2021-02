Derrocada na linha do Douro. Circulação de comboios está cortada

Comboio na Linha do Douro © José Carmo/Global Imagens

Por Gabriela Batista e Rita Carvalho Pereira 08 Fevereiro, 2021 • 13:03

A linha ferroviária do Douro está cortada entre Pinhão e Peso da Régua, devido à derrocada de pedras e terras.

A derrocada terá ocorrido ao quilómetro 115 da linha do Douro, na zona de Covelinhas, no concelho do Peso da Régua.

Os passageiros dos comboios estão a ser transportados de autocarro, na zona de circulação ferroviário interrompida.

O alerta foi dado por volta das 8h00 desta manhã e no terreno está uma equipa de manutenção, a limpar o local e a avaliar o impacto da derrocada na via.

Uma fonte da Infraestruturas e Portugal adiantou à TSF que as pedras são de grande dimensão, pelo que, nesta altura, ainda não é possível adiantar quando ficará normalizada a circulação.