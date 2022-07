Desbloqueada exportação de cereais ucranianos, a "seca mais grave deste século" e outros destaques TSF

© AFP

Rússia e Ucrânia formalizaram esta sexta-feira um entendimento para a exportação de cereais. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, que esteve na cerimónia de assinatura, "este é um acordo para o mundo."

Por cá, o Governo anunciou novas restrições por causa da seca, que nas palavas do ministro do Ambiente, "é a mais grave deste século".

No que diz respeito à pandemia, a DGS contabilizou mais 35945 novos casos e 107 mortes entre 12 e 18 de julho.

No plano político, António Costa esteve hoje reunido com o presidente do PSD, Luís Montenegro. A reunião foi "agradável" e "produtiva" e voltarão a encontrar-se para falar sobre o novo aeroporto.

E depois da reunião com o líder da oposição, o primeiro-ministro seguiu para Coimbra para anunciar a empreitada para a linha do Mondego. Nessa cerimónia, António Costa disse ser essencial substituir o carro por outros transportes movidos a energia renovável.

Nos EUA, Steve Bannon, antigo conselheiro de Donald Trump, foi considerado culpado por desobediência ao Congresso e agora incorre numa pena de prisão.