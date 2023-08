Desceu o número de alunos que quer entrar no Ensino Superior

Os resultados desta primeira fase do concurso nacional vão ser divulgados no dia 27 deste mês © Fernando Pereira / Global Imagens

O número de alunos que quer entrar no Ensino Superior desceu. Na primeira fase do concurso nacional de acesso deste ano, que terminou no domingo, candidataram-se 59 364 alunos. Em comparação com o ano passado são menos 2109 alunos.

Os dados da Direção-Geral do Ensino Superior mostram que no domingo, último dia da primeira fase, perto de três mil alunos submeterem a candidatura. Os resultados desta primeira fase do concurso nacional vão ser divulgados no dia 27 deste mês.

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancou na segunda-feira. No primeiro dia, apresentaram a candidatura 12 939 estudantes, para um total de 54 311 vagas.

Este ano, as instituições de ensino superior tinham mais 275 lugares disponíveis do que inicialmente anunciado e mais 671 do que no ano passado. Os resultados da primeira fase do concurso nacional serão divulgados em 27 de agosto, mais cedo do que nos anos anteriores, de forma a assegurar um intervalo mínimo de 15 dias entre a colocação na primeira fase e o início das aulas.

Outra das novidades do concurso é a disponibilização, pela primeira vez, de um contingente prioritário de estudantes economicamente carenciados (beneficiários de escalão A da ação social escolar), com 2028 vagas, para cursos em todas as instituições de ensino superior públicas.

Por outro lado, foi alargado, para cerca de 3800 vagas, o contingente prioritário para emigrantes, familiares e lusodescendentes para a segunda fase, que começa a 28 de agosto.

No ano passado, entraram no ensino superior 50 315 estudantes através do concurso nacional de acesso, entre os mais de 61 mil candidatos.