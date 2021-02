Descida brusca do número de partos na Maternidade Alfredo da Costa

© Pixabay

Apesar da ligeira redução no número de partos registada ao longo de todo o ano de 2020 na Maternidade Alfredo da Costa, a curva acompanhou a tendência de anos anteriores, mas em dezembro a quebra foi abrupta. "Nós tínhamos menos 0, 6% de partos por dia durante o ano, acompanhava a curva habitual dos anos anteriores porque há sempre meses em que há mais partos como é, por exemplo, setembro, mas em dezembro tivemos um baixar brusco do número de partos", conta a diretora clínica da Maternidade Alfredo da Costa.

"Estamos a realizar menos dois a dois partos e meio por dia", revela Clara Soares. Em dezembro, realizaram-se 216 partos, menos 16% do que no mesmo mês de 2019 e, em janeiro, a quebra foi ainda maior. Enquanto em janeiro de 2020 nasceram quase 300 bebés na maternidade, em janeiro deste ano os nascimentos não chegaram aos 220.

A diretora clínica da MAC aponta duas justificações possíveis: "Penso que tem um pouco a ver com as gravidezes planeadas, eventualmente, durante a fase de pandemia, as pessoas optaram por não engravidar enquanto as coisas não estivessem bem solucionadas. E também penso que pode haver mais partos nos hospitais privados, talvez por um certo receio de que haja muitos casos nos hospitais públicos". Clara Soares exclui a hipótese de estarem a acontecer mais partos em casa. "Nós às vezes temos na maternidade o reflexo dos partos em casa que são senhoras que entram com problemas. E isso não tem acontecido."

É menos um problema numa altura em que os profissionais de saúde da Maternidade Alfredo da Costa chegaram a temer o pior tendo em conta o elevado número de casos diários de Covid-19 que marcaram as últimas semanas de janeiro. "Perante um número avassalador, estávamos seriamente preocupados com o número de grávidas. A partir de outubro tivemos mais casos, mas em janeiro acabamos por não ter uma subida exponencial que acompanhasse o número de infetados a nível da população em geral", revela a diretora clínica.

Atualmente, a Maternidade Alfredo da Costa acompanha cerca de 30 grávidas com Covid-19. À volta de 10 vão ter o bebé em breve, 20 estão noutra fase da gravidez. Até agora, assegura Clara Soares, as coisas têm corrido bem. Desde o início da pandemia foram realizados partos a cerca de 90 mulheres infetadas e houve apenas dois casos de contágio aos bebés e dois casos em que foi preciso transferir as grávidas para o Hospital Curry Cabral.

