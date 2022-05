Descida do ISP, paz sem data marcada e outros destaques TSF

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF 02 Maio, 2022 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entrou esta segunda-feira em vigor a redução do ISP, num valor igual ao que resultaria da descida do IVA dos combustíveis. A medida vai traduzir-se a num desconto adicional de 15,5 cêntimos por litro de gasolina e de 14,2 cêntimos no gasóleo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo negou que a Rússia pretenda pôr fim à guerra na Ucrânia a 9 de maio, quando se celebra o Dia da Vitória, apesar de analistas preverem o fim do conflito nessa data.

Os ministros com as pastas da Energia reúnem-se em Bruxelas, na tarde desta segunda-feira, para debater a situação energética da Europa no contexto da guerra.

Na comissão de assuntos europeus, que está sob a tutela do primeiro-ministro, apareceu o secretário de Estados dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, o que levou a uma interpelação à mesa, pelo PSD.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras perdeu mais de 300 funcionários desde que foi anunciada a sua extinção. Quase um terço são inspetores. Um deles relata à TSF o "trauma enorme" que está a criar conflitos no trabalho e nas famílias.

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, vai enviar para a Inspeção-Geral de Finanças o pedido de inquérito feito pela Câmara Municipal de Setúbal na sequência do caso de funcionários russos, com supostas ligações ao Kremlin, que receberam refugiados ucranianos.

Um relatório oficial do Centro de Criptologia Nacional divulgado esta manhã revela que os telefones móveis do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez e da ministra da Defesa, Margarita Robles foram alvo de escutas "ilícitas e externas" através do programa Pegasus.