Descida do IVA da luz "não dá para dois cafés por mês", Marcelo no "comício" de Bolsonaro e outros destaques TSF

© Joedson Alves/EPA

As medidas de apoio às famílias que o Governo apresentou na última segunda-feira chegaram ao Parlamento envoltas em discussão. Entre contas à vida, à luz e às pensões, Mariana Mortágua defendeu que a redução do IVA da eletricidade não chega sequer para pagar "dois cafés por mês". Dos partidos da oposição chegaram também acusações de uma austeridade escondida que o executivo desmente.

Deste pacote de iniciativas faz parte uma que já foi colocada em prática: as famílias que assim o entenderem já podem mudar a tarifa regulada de gás sem custos.

No Brasil, com Marcelo a assistir, Bolsonaro fez esta tarde um discurso inserido nas comemorações do bicentenário da independência do país em que voltou a posicionar as eleições como uma "luta entre o bem e o mal". Confrontado pelos jornalistas no local, o Presidente português não viu a comunicação como uma ação de campanha e quis deixar claro que estava ali para representar Portugal.

Em território nacional, mas ainda na ressaca das palavras de Marcelo sobre as medidas de apoio às famílias - que segundo o chefe de Estado tiveram o contributo do PSD - Costa quis dizer da sua justiça. No Algarve, respondeu que o que os social-democratas sugeriram representa "menos de metade do valor" das propostas do executivo.

Com o verão a acabar começar a ser feitas as contas a mais um verão marcado pelos incêndios em Portugal. Até ao final de agosto, revelam os dados mais recentes, arderam mais de 106.500 hectares, o valor mais elevado desde 2012.

Foi precisamente num dos incêndios mais recentes, em Braga, que um helicóptero de combate caiu. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) refere que era um desfecho "inevitável" depois da queda da aeronave com linhas elétricas.

Continua a correr bem a jornada europeia das equipas portuguesas. Depois da vitória do Benfica, o Sporting foi esta tarde a Frankfurt buscar os primeiros milhões frente ao Eintracht. O nome do estádio? Deutsche Bank Park. A cidade? A capital financeira da Europa. Tudo se alinhou.

Dos encarnados soube-se, entretanto, um outro resultado e é negativo. A SAD fechou as contas da época passada no vermelho, mas Rui Costa tem explicação.

Na Califórnia, foi dia de dar a conhecer ao mundo mais uma edição do iPhone. O modelo 14 do dispositivo foi apresentado esta tarde e vem acompanhado de um novo Apple Watch.

O partido do Presidente russo Vladimir Putin quer referendar, em novembro, a anexação de territórios da Ucrânia que são, por esta altura, controlados por forças russas.

A violência no Norte de Moçambique fez, desde sábado, seis mortos e já levou à destruição de dezenas de casas.