"Descida significativa e importante." Vila do Conde já não tem a água mais cara do país

Por Sónia Santos Silva com Carolina Quaresma 15 Junho, 2022 • 09:48

Vila do Conde está prestes a sair do primeiro lugar dos concelhos com a água mais cara do país. É nestes termos que o autarca do concelho anuncia uma redução de 35 por cento no preço da fatura para os consumidores domésticos. A autarquia renegociou o contrato com a empresa prestadora do serviço - a Indaqua - e conseguiu baixar as tarifas em vigor para cerca de 90 por cento da população.

À TSF, Vítor Costa, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, diz que valeu a pena a negociação que começou no ano passado e que agora vai dar frutos.

"Conseguiu-se uma redução máxima de 35 por cento para os consumidores domésticos que têm um consumo até dez metros cúbicos e é nesta faixa que se encontram 90 por cento dos consumidores domésticos do concelho de Vila do Conde. Também ficou salvaguardado o consumo e o preço dos industriais e dos pequenos comércios até dez metros cúbicos, que também não terão qualquer aumento, da mesma forma que as instituições de solidariedade sociais, as instituições desportivas, as ordens religiosas, as escolas, os infantários e as instituições de ensino superior", explica.

Ouça aqui as declarações de Vítor Costa à TSF 00:00 00:00

Com esta redução de 35 por cento nas tarifas da água, Vila do Conde vai deixar de integrar o primeiro lugar da lista dos concelhos com os preços mais elevados. Vítor Costa dá um exemplo do impacto na fatura: "O consumidor doméstico que tem um consumo de dez metros cúbicos e que é aferido através de todos os rankings e que, neste momento, paga de água e saneamento 34,10 euros passará a pagar 22,18 euros, o que corresponde a uma poupança de 12 euros por mês, quase 145 euros por ano. Estaremos certamente fora do ranking dos 30 municípios mais caros do país. Acho que é uma descida verdadeiramente significativa e importante, foi um esforço enorme, deixaremos de ser os primeiros deste malfadado ranking e nem sequer estaremos no top 30 desse ranking."

O autarca aplaude a descida de Vila do Conde do ranking da água mais cara do país 00:00 00:00

A renegociação do contrato com a Indaqua tem agora de ser submetida ao executivo camarário e em assembleia municipal. Em agosto, os vila-condenses já vão sentir um alívio no final do mês.

A câmara prescinde da renda de 100 mil euros anuais que recebia da Indaqua, a empresa concessionária da água, e passa a pagar à empresa a água utilizada para rega de jardins municipais.