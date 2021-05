Descobrir Mentes – um olhar sobre a Saúde Mental

Por TSF 26 Maio, 2021 • 18:27 Partilhar este artigo Facebook

Nunca como agora se falou tanto de saúde mental ou da falta dela, devido à pandemia, mas a verdade é que esta área é há largos anos um parente pobre do investimento em saúde pública, com profundo impacto na vida dos doentes e familiares.

Neste debate analisamos a vergonha e o estigma, a falta de literacia em saúde mental, os constrangimentos ao Plano Nacional de Saúde Mental, os custos diretos e indiretos destas patologias e damos voz às dificuldades dos familiares e cuidadores, sem esquecer o reforço previsto no Plano de Recuperação e Resiliência.

Um programa com o contributo de Miguel Xavier (Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, professor catedrático e psiquiatra), Joaquina Castelão (Presidente da FAMILIARMENTE - Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas Com Experiência de Doença Mental) e João Marques Teixeira (psiquiatria, neuropsiquiatria, professor jubilado, Presidente cessante e membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental).

Descobrir Mentes é uma parceiria TSF/JN com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.