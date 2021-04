Desconfiar de tudo é a primeira defesa contra as burlas informáticas

© Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Por Nuno Domingues 28 Abril, 2021 • 21:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com o Relatório Anual de Segurança interna (RASI), a criminalidade notificada nesta área aumentou no ano passado, mas os processos praticamente não avançaram.

Não houve detenções, relacionadas com estes crimes, em 2020, mas 48 pessoas foram constituídas arguidas, em processos relacionados com criminalidade informática, especialmente de acesso indevido e de burla informática.

O RASI indica a desarticulação, no ano passado, de um grupo altamente organizado e especializado no crime de phishing.

Outro dos crimes que aumenta é o de ransomware, que envolve o sequestro de computadores e redes informáticas.

Ouça aqui a entrevista com Rui Duro, que esteve na Tarde TSF. 00:00 00:00

No mesmo relatório, explica-se que grande parte destes crimes, têm sofisticação tecnológica, mas os autores também recorrem à engenharia social, para induzir as pessoas a abrirem a porta dos equipamentos.

Ainda no relatório de segurança interna, era apontado o Brasil como origem de alguns destes grupos dada nota da origem destes grupos, que seria o Brasil.

No dia em que a Polícia Judiciária voltou a desativar um grupo especializado neste tipo de criminalidade, a TSF ouviu Rui Duro, responsável para Portugal, da multinacional de segurança informática Check Point Software.

Este especialista confirma o que o relatório do Ministério da Administração Interna informa, e que a Polícia Judiciária vem afirmando, sobre a sofisticação destes grupos criminosos.

"São altamente especializados", explicou Rui Duro, na Tarde TSF, acrescentando que chegam a ser vários grupos a transacionar serviços entre eles.

A primeira linha de defesa, é a do próprio cidadão, e parte de uma regra: desconfiar "porque ninguém oferece nada".

É uma das recomendações de Rui Duro, que resume tudo em cinco conselhos: nunca partilhe credenciais, suspeite de mensagens que lhe pedem para mudar as palavras-chave, atualize o software com frequência, utilize formas de autenticação com mais que um método e, por último, não abdique de ter programas de proteção (tipo antivírus e firewall).