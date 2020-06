Desconfinamento em Lisboa provocou em proporção mais casos do que na China

Ruy Ribeiro acredita ser necessário esperar pelas próximas semanas para perceber se há razão para alarme em Lisboa © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os dados diários divulgados pela Direção-geral da Saúde, referentes a um período em que o país já se encontra em desconfinamento, não resultam numa curva epidemiológica com picos muito acentuados, mas Ruy Ribeiro, professor de Bioestatística da Universidade de Medicina de Lisboa, revela à TSF que os números o levam a questionar por que é que noutro pontos do mundo que já desconfinaram, como é o caso da China, há, em proporção, menos casos do que em Lisboa.

O que deve, então, intrigar os cientistas? Ruy Ribeiro responde: "Para mim, a pergunta não deveria ser 'por que é que há novos casos em Lisboa?', mas sim 'por que é que há menos casos noutros sítios?' Por que é que na China, num novo surto num mercado, não há mais casos?"

O investigador deixa esta pergunta para a ciência num momento em que a região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais de mil casos no espaço de uma semana. Não se trata, no entanto, de uma segunda vaga, de acordo com Ruy Ribeiro. "Não sei se podemos dizer que é uma segunda vaga", hesita o professor, que relaciona os novos casos com as condições socioeconómicas específicas da fase de desconfinamento.

Ruy Ribeiro acrescenta: "Pelo que tem vindo a público, podem estar relacionados com pessoas que necessitam de usar os transportes públicos, em locais de maior densidade populacional."

"Se calhar estávamos à espera de que o nosso controlo causasse quase o desaparecimento do vírus. Estávamos equivocados." Apesar de considerar novas cadeias de transmissão são a consequência imediata da retoma da economia, o professor refere que falta apurar "se são surtos que a Direção-geral da Saúde consegue controlar, e sabe quem infetou quem, ou se são mais disseminados; isso é difícil de saber".

"Confinar funciona"

O coordenador do mestrado de Epidemiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa defende que, nesta nova fase, as regras devem ser respeitadas, já que parecem ter sucesso na supressão de contágios. "O que temos visto noutros países é que o distanciamento social e a utilização das máscaras parecem ajudar muito, isso é surpreendente. Tem de haver mais pedagogia sobre como se usam as máscaras, sobre não poderem estar abaixo do nariz, sobre a sua substituição de vez em quando..."

Apesar de admitir que voltar a confinar "é uma decisão política", Ruy Ribeiro garante: "Confinar funciona. Confinar faz com que as pessoas não tenham contacto entre si e os surtos desaparecem." O professor não ignora que o "reverso da moeda" é o que "isso significa para a vida das pessoas e para a economia", mas alerta que "ter uma economia mais aberta, em que as pessoas possam trabalhar, vai causar mais casos de que temos de estar à espera".

Quanto a possíveis alarmes, Ruy Ribeiro não se adianta: "Não podemos ficar logo muito preocupados, visto que se trata de pessoas que já iriam trabalhar e de casos de que já estávamos à espera. Tivemos, na prática, relativamente poucos casos. Quando se desconfinasse, esperaríamos ter mais casos. É preciso saber se isso irá acontecer nas próximas semanas."

O investigador reconhece que "a grande incógnita, a pergunta que podemos fazer é se vamos continuar nestes 200 a 300 casos por dia - o que significa que, apesar de tudo, a situação não está fora de controlo - ou se vão começar a aumentar, e isso seria uma preocupação".

