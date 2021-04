Desconfinamento igual em todos os concelhos, mas há 19 em alerta. Saiba quais

Por Francisco Nascimento com Carolina Quaresma 01 Abril, 2021 • 16:24 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro-ministro confirmou esta quinta-feira que Portugal dará o próximo passo no desconfinamento, a partir de segunda-feira. O desconfinamento será igual em todos os concelhos, mas António Costa informou que há 19 em alerta.

O primeiro-ministro alertou que, de acordo com as propostas dos especialistas, se os concelhos continuaram na zona de risco nos próximos quinze dias, não avançarão para a próxima fase do desconfinamento.

"Temos um total de dezanove concelhos acima do limiar de risco, seis dos quais acima dos 240 novos casos por cem mil habitantes", adiantou.

O mapa de risco revelado nesta quinta-feira © Governo de Portugal

Ainda assim, Costa notou que "para já", o avanço será igual em todo o país.

Sobre a Páscoa, o governante referiu que as medidas de risco se mantém até dia 5 de abril. "Devemos evitar os convívios com todos. O tradicional almoço de Páscoa deve ser evitado", alertou.

CONSULTE AQUI AS MEDIDAS DA SEGUNDA FASE DE DESCONFINAMENTO.

"Quando estamos a falar da nossa família, estamos a falar de todos os que queremos proteger. Renovo o apelo para que todos façamos o esforço para que esta Páscoa não seja infeliz", afirmou Costa.

António Costa lembrou as variáveis que o país tem de ter em conta para avaliar o progresso do plano de desconfinamento. O primeiro-ministro adianta que Portugal teve uma avaliação positiva.

"Claramente, mantemo-nos no quadrante verde da nossa matriz", apontou.

O gráfico com a matriz de risco © Governo de Portugal

Ainda assim, quanto ao Rt, o primeiro-ministro notou que o número tem vindo a acelerar. "Ao contrário da incidência que se dirige na boa direção, o risco de transmissão está numa zona próxima do amarelo", disse.

Costa, com recurso ao célebre gráfico do X, notou que Portugal continua na zona verde, dando o passo seguinte no plano de desconfinamento.

