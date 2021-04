Desconfinamento, parte III; síndrome pós-Covid em crianças e a polémica Superliga

Clientes fazem filas para entrar em lojas na Rua Santa Catarina, Porto © Amin Chaar / Global Imagens

Arranca esta segunda-feira a terceira etapa do desconfinamento na maioria do continente, com o regresso às aulas presenciais no secundário e no ensino superior e com a reabertura de lojas, restaurantes e cafés.

Há, no entanto, dez concelhos impedidos de avançar: seis mantêm as medidas relativas à segunda fase, que vigorou entre 5 de abril e domingo, e quatro recuam à primeira fase.

A síndrome inflamatória multissistémica em crianças disparou nos primeiros meses do ano. Trata-se de um quadro clínico novo que afeta quem esteve infetado com Covid-19. À TSF, Cláudia Santana conta que atravessou um período difícil ao lado do filho de cinco anos.

José Mourinho foi esta manhã afastado do comando técnico do Tottenham, assim como toda a sua equipa técnica.

O Tottenham é uma das equipas 12 dos principais clubes de Espanha, Inglaterra e Itália, que pretendem desenvolver uma competição de elite, concorrente da Liga dos Campeões, em oposição à UEFA: a Superliga europeia de futebol.

Também esta manhã ficaram conhecidas as conclusões do Tribunal Constitucional, que após várias queixas declarou inconstitucional que os proprietários de carros não tenham mais do que 30 dias úteis para provar que não passaram numa portagem sem pagar.