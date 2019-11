Descontentes com atualização de tarifas, transportadores ameaçam com eliminação de serviços

© Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

A Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Passageiros (ANTROP) contesta o valor das atualizações das tarifas nos transportes públicos. A Autoridade da Mobilidade e Transportes deferiu um aumento de 0,38%, com base na inflação, mas tanto a Área Metropolitana do Porto como a de Lisboa já fizeram saber que não vão usar essa mesma atualização para agravar o preço dos passes.

À TSF, o presidente da ANTROP, Cabaço Martins, defende que as atualizações deveriam ser de 3,96% - valor de que já deu conhecimento às autoridades - e avisa que, apesar de os passes poderem ficar como estão, os transportadores têm de ser compensados pelos custos com pessoal e combustíveis.

"Podem repercutir esses 3,96% nos utilizadores, aumentando os bilhetes e passes nesse valor", começa por explicar. "Ou então assumem eles esse diferencial e, no limite, até podem congelar os aumentos dos passes", garante.

Cabaço Martins assegura que o tema em cima da mesa não é "aumentar o preço dos passes às pessoas", mas sim fazer com que as autoridades de transporte - áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e comunidades intermunicipais percebam que "os operadores de transporte, para poderem sobreviver e continuar a prestar serviços, têm de no mínimo ser compensados pela variação dos seus custos".

O presidente da ANTROP adianta que os gastos com pessoal e combustíveis representam "cerca de 80% dos custos totais dos operadores de transporte".

Caso a compensação que a ANTROP reivindica não exista, Cabaço Martins revela que as transportadoras podem ter de tomar medidas drásticas, que podem passar pela eliminação de alguns itinerários.

"Dissemos às autoridades de transportes - e reafirmo aqui à TSF - que se não houver essa reponderação, os operadores terão de corrigir o serviço público de transporte. Isto é, reduzir o serviço e, nalguns casos, mesmo eliminar carreiras de serviço público", alerta o dirigente, assegurando que esta última medida é algo a que as empresas de transporte não queriam chegar.

A associação espera uma resposta a curto prazo, para saber qual será a situação das transportadoras a partir do dia 01 de janeiro de 2020.