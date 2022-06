Desde 2005 que a seca não era tão grave em Portugal, alerta presidente do IPMA

© Nuno Brites/Global Imagens

O presidente do instituto português do mar e da atmosfera, Miguel Miranda, diz que há 17 anos que a situação de seca, em Portugal continental, não era tão grave.

"A situação de seca está a agravar-se. A 15 de junho e, comparando com o histórico, só o ano de 2005 se compara com o atual e foi um ano muito complicado em termos de verão e de riscos associados à seca. Quase todo o território do continente ou está em seca severa ou extrema, e temos bacias hidrográficas há dois anos em défice. Em termos de regiões o sul do continente e o nordeste alentejano são as que apresentam a percentagem mais baixa de água no solo".

O presidente do IPMA diz ter a indicação de que esta terça-feira à tarde se realiza uma reunião interministerial para debater o problema da seca. Miguel Ribeiro não tem dúvidas de que são necessárias medidas mais restritivas.

"Desde janeiro que as autoridades que gerem a água estão numa situação progressiva de contenção, tínhamos esperança que houvesse uma pequena recuperação, mas isso não veio a verificar-se. É provável que as decisões a tomar sejam ainda mais restritivas e na continuação das anteriores, o que significa que não pode haver nenhuma situação em que seja permitido aumentar significativamente os consumos da água armazenada. As medidas terão a ver com restrições de utilização na agricultura, mas também não pode ser de forma dramática, porque sem agricultura não temos alimentação e essencialmente campanhas dirigidas à população, para que haja consumos moderados e percebam que a água é pouca e tem que chegar para todos".

Hoje começa o verão e os próximos dias não trazem boas notícias para a escassez de água. Miguel Miranda explica que na próxima semana são esperadas temperaturas muito acima do normal.