Desde abril não havia tantos mortos com Covid-19 em 24 horas. Internamentos com novo recorde

Internamentos hospitalares atingiram esta sexta-feira um novo recorde

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 31 mortos relacionados com a Covid-19 e 2899 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de óbitos registado esta sexta-feira está em valores próximos dos registados em abril. Até ao momento o maior número de mortes foi registado a 3 de abril quando 37 pessoas perderam a vida devido à Covid-19.

Os internamentos hospitalares atingiram esta sexta-feira um novo recorde desde o início da pandemia com o registo de mais 53 pessoas internadas nas últimas 24 horas totalizando 1418. Na quarta-feira os dados davam conta da existência de 1365 casos superando o valor máximo (1302) registado em abril.

Nos cuidados intensivos estão internados 198, menos dois do que na quinta-feira. O máximo de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos foi registado a 7 de abril, dia em que 217 pessoas estavam nestas unidades com Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo o boletim epidemiológico, das 31 mortes registadas, 14 ocorreram na região Norte, nove em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Nas últimas 24 horas 1349 doentes recuperaram, totalizando 65.880 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, registando esta sexta-feira mais 1516 casos, totalizando 46.391, e 1001 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 918 casos de infeção, contabilizando a região 51.313 casos e 913 mortes.

Na região Centro registaram-se 364 novos casos, contabilizando 9388 infeções e 290 mortos.

No Alentejo foram registados 53 novos casos de infeção, totalizando 2272 com um total de 33 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem esta sexta-feira notificados mais 38 casos de infeção, somando 2373 casos e 24 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais dois casos nas últimas 24 horas, somando 334 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou oito novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 369 infeções, sem óbitos até esta sexta-feira.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 51.125 homens e 61.315 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1154 eram homens e 1122 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

