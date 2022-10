"Desde manhã até à noite, é o dia todo com dor"

© EPA

A dor faz parte do dia-a-dia de Paula. Foi-lhe diagnosticada fibromialgia há 6 anos, uma doença inflamatória do foro neurológico. Por vezes as dores começam nos pés e terminam na cabeça. "Cheguei a ir várias vezes ao hospital porque não conseguia pôr os pés no chão, nem andar", relata. Noutras crises da doença tem "enxaquecas horríveis" em que não consegue sequer abrir os olhos e inicia a manhã a vomitar. "É difícil viver assim, é preciso ter força e ser uma pessoa positiva", afirma.

O diagnóstico da doença não foi imediato. Levou muito tempo até que os médicos descobrissem de onde vinham aquelas dores. "Fiz análises a nível da reumatologia e nunca acusava nada", esclarece. Só ao fim de "muitos exames" e de alguns anos é que os médicos chegaram a uma certeza acerca da doença que a afligia.

Apesar de ter esta doença incapacitante e de ela a obrigar de vez em quando a ausentar-se das suas funções, esta mulher de 57 anos continua a trabalhar. Conta que os colegas conhecem as suas dificuldades e compreendem que só falta ao trabalho em último caso. Chega a ir trabalhar mesmo com dores e, por vezes, a meio do dia tem que voltar para casa. Não gosta que a sua patologia a vença. "A doença afeta-nos a todos os níveis, sobretudo psicológico, porque se formos pensar bem, uma pessoa que vive com dores todos os dias, facilmente entra em depressão", lamenta.

Assegura que com o apoio da família tenta conviver da melhor forma com a dor e ser acima de tudo positiva. "É um dia de cada vez e para a frente é que é caminho", afirma a sorrir.

Campanha "Descomplicar a Dor"

Nesta data em que se assinala o Dia Nacional da Luta contra a Dor a Associação para o Estudo da Dor (APED) lança a campanha "Descomplicar a Dor". É uma campanha de consciencialização que pretende desmistificar e esclarecer a população sobre o que é a Dor. Estima-se que mais de 36% dos portugueses adultos tenha dor crónica. "É uma cifra elevada", admite o coordenador da unidade da dor do Centro Hospitalar do Porto.

"Para essas pessoas a dor é o centro das suas vidas", adianta. "A mais prevalente é a dor músculo-esquelética, como a dor nas articulações, a das artroses, as dores nas costas", esclarece José Romão." Infelizmente muitos destes doentes chegam às unidades [da dor] muito tarde, já muito crónicos, porque há na comunidade médica uma tendência para desvalorizar a dor", afirma. "Às vezes só a muito custo é que os doentes conseguem fazer ouvir a sua voz".

O médico esclarece que a dor crónica não desaparece, pode melhorar com medicação mas também com o contributo do paciente. Por isso, a campanha lançada pela APED inclui vídeos que serão lançados nas redes sociais da associação onde vários médicos sugerem estratégias para minimizar a dor. "Não há melhoria da dor crónica se não houver empenho do indivíduo", garante José Romão. "É preciso que a pessoa se mexa, tire o traseiro da cadeira, saia de casa, conviva com os seus familiares e amigos, perca peso e tenho uma alimentação saudável", adianta. " É preciso que o doente se empenhe no seu tratamento", conclui.