"Desesperado." Autarca de Murça diz que há aldeias em risco por causa do fogo

O presidente da Câmara Municipal de Murça confessa-se "desesperado" e diz que o fogo que lavra no concelho está a pôr em perigo pelo menos uma aldeia.

À TSF, Mário Artur não esconde a preocupação por causa do incêndio que lavra no concelho desde as 16h35: "Tem uma frente assustadora a dirigir-se para a aldeia Vilares. Mas também já está no concelho de Vila Pouca [de Aguiar] e é assustador. Os meios que nós temos no terreno não nos dão condições suficientes para combater o que está aqui. É uma loucura."

No local estão 120 operacionais e 39 viaturas a combater as chamas, mas há aldeias em risco. "Há aldeias em perigo. O fogo andou no meio de uma aldeia chamada Cortinhas e foi para a aldeia ao lado, que já não é concelho de Murça, em Vila Pouca de Aguiar, que é Vreia de Jales. E agora estamos a acautelar que possa vir para Vilares", descreve o autarca.

O desespero é evidente e relatado pelo próprio Mário Artur. "O vento, neste momento, está em direção a norte. Mas o vento é completamente incerto. Agora, o que acontece é que os terrenos são numa orografia muito difícil, porque é uma zona de mato abandonado. Tudo isto arde. Estou muito preocupado. Desesperado, porque tínhamos uma estrutura imensa preparada. Eles fazem o que podem, mas definitivamente não chega", afirma o presidente da câmara de Murça.

O declive acentuado da região e o vento que se faz sentir no local estão a dificultar o combate ao incêndio.