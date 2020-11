"Desliguem o motor." Autoridade Marítima emite conselhos para evitar ataques de orcas

© Global Imagens (arquivo)

Depois dos ataques registados nas últimas semanas, a Autoridade Marítima Nacional emitiu esta sexta-feira um alerta com os cuidados a ter em caso de "interação ou avistamento de orcas".

A Autoridade avisa que as orcas podem ocorrer ao largo da costa portuguesa e detalha que "a interação com estes mamíferos acontece sobretudo devido ao comportamento curioso das orcas juvenis".

As orcas juvenis, "atraídas pelas estruturas móveis e ruidosas das embarcações, como o leme e a hélice, podem aproximar-se excessivamente das embarcações e embater nas estruturas móveis, com probabilidade de rutura total ou parcial do leme", casos que já aconteceram recentemente na costa portuguesa.

Em caso de avistamento, as recomendações agora emitidas referem que todos os navegantes devem desligar o motor, por forma a inibir a rotação da hélice "e imobilizar a porta do leme".

O objetivo é "desmotivar estes mamíferos de interagirem com as estruturas móveis das embarcações".

As recomendações agora emitidas são feitas não apenas pela Autoridade Marítima Nacional mas também pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O último ataque de orcas, em Portugal, aconteceu no início desta semana, ao largo de Sines.

O veleiro danificado foi rebocado para o Porto de Recreio de Sines pela Polícia Marítima que também acabou por ser atacada pelo grupo de orcas que tem sido avistado com frequência na zona.