Circulação na Avenida Gustavo Eiffel no Porto retomada

A circulação na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, foi retomada às 15h45 após ter sido cortada cerca das 09h00 deste domingo, devido ao deslizamento de lamas da encosta do rio Douro, revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal.

A fonte informou que por aquela hora foram concluídos os "serviços de limpeza da estrada". Desde as 09h00 que vários meios estiveram no local a limpar a lama que cobria as duas faixas de rodagem.

"Devido à chuva que caiu durante a noite e também de manhã no Porto, a via estava coberta de lama e não se podia transitar", referiu a fonte, confirmando que estava a ser feita desde as 09h00 a "limpeza da via, que se apresenta com muita lama".

No 'site' da Câmara do Porto, lia-se que "a forte intensidade da chuva que se faz sentir esta manhã na cidade obrigou ao corte de trânsito temporário na Avenida Gustavo Eiffel".

"Equipas das Águas e Energia do Porto deslocaram-se, prontamente, para o local, a fim de proceder à limpeza dos sistemas de águas pluviais", acrescentou a autarquia.

Ainda segundo a autarquia, estão também no local elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros, Proteção Civil Municipal, serviços municipais da Mobilidade e Polícia Municipal, estas duas últimas para o desvio de trânsito.

A Avenida Gustavo Eiffel liga, pela marginal do Douro, a cidade de Gondomar à Ribeira do Porto. A fonte dos Sapadores deu ainda conta do registo, nas últimas horas, de "mais de 20 ocorrências, todas no Porto, de infiltrações em casas", bem como relacionadas com "queda de árvores na via pública".

Contudo, assinalou, "até ao momento não há registo de danos materiais ou de feridos".

Notícia atualizada às 16h16