Despedida de solteira no Comboio Histórico do Douro

As amigas de Céline ofereceram-lhe a viagem inaugural numa das cinco carruagens de madeira do início do século XX puxadas por uma locomotiva a vapor de 1925.

Céline Ferreira vai casar em julho. As amigas andaram a pensar no que lhe haviam de oferecer em jeito de festa de despedida de solteira. Decidiram agendar para a noite deste sábado um jantar em Leiria, concelho onde vivem. Mas faltava algo mais marcante. Por isso, três delas levaram-na à viagem inaugural da campanha 2022 do Comboio Histórico do Douro.

"A viagem está a ser muito emocionante, estou a adorar, foi uma bela surpresa das minhas amigas", confessou a noiva à TSF, com um balão dourado em forma de C na mão. As paisagens do Alto Douro Vinhateiro fascinaram-na, assim como todo o ambiente a bordo da composição de cinco carruagens de madeira do início do século XX, puxadas pela locomotiva CP 0186, construída em 1925.

Ouça como foi o início da viagem. 00:00 00:00

Foram precisamente as "paisagens incríveis" que estiveram na base da escolha feita pelas amigas Mariana, Sara e Carla. "Por ser a primeira viagem deste ano do comboio histórico e pelo facto de Céline não ir muito para o Douro, achámos que poderia ser uma experiência marcante para ela", disse Mariana. Sara confidenciou que ainda era criança quando viajou a primeira vez no comboio histórico. Agora conseguiu "apreciar melhor o encanto da paisagem com vinhas em socalcos".

As quatro amigas fizeram a viagem inaugural do Comboio Histórico na Linha do Douro. A primeira das 37 viagens programadas para esta campanha, que vai durar até 29 de outubro. A composição viaja entre as estações de Peso da Régua e de Foz-Tua, em Carrazeda de Ansiães, com uma lotação de 254 lugares e uso obrigatório de máscara.

A viagem deste sábado esgotou por completo. Um dos lugares foi ocupado por Indira Martins, que veio de São Paulo, no Brasil, passar um mês de férias a Portugal. "Ouvi falar deste comboio e não podia perder esta oportunidade. Gosto destas coisas históricas e, no caso do Douro, este rio diferencia a paisagem", salientou. A compatriota Andreia Carli, do Recife, considerou a viagem "imperdível", pois "o comboio histórico e a paisagem maravilhosa combinam com um belo dia de passeio".

"A viagem está a ser muito emocionante" 00:00 00:00

A viagem foi a animada pelo Grupo de Cantares Tradicionais de Fornelos, em Santa Marta de Penaguião. Tocou e cantou modas de outros tempos para alegria dos passageiros, que muitas vezes o acompanharam, ora repetindo os refrões, ora batendo palmas.

Anitas Correia, uma das cantoras, mostrava-se "muito feliz" por poder voltar a participar nesta iniciativa, depois de dois anos de condicionalismos impostos pela pandemia de Covid-19. "Foram dois anos muito tristes para nós, porque gostamos de andar para lá e para cá dentro do comboio e fazemos uma festa muito mais bonita".

A estação final. 00:00 00:00

Para além dos cantares tradicionais, o programa do Comboio Histórico do Douro engloba uma prova de vinho do Porto antes da partida, paragem no Pinhão (Alijó) para poderem ser apreciados os painéis de azulejos da estação, que mostram os trabalhos das vindimas na região duriense, e o abastecimento de água à locomotiva. A viagem prossegue até à estação de Foz-Tua, em Carrazeda de Ansiães, onde haverá uma mostra de produtos regionais e a possibilidade de visitar, com desconto, o Centro Interpretativo do Vale do Tua. A viagem de regresso termina na Régua, cerca das 18h30.

Ao todo estão programadas viagens como esta todos os sábados, até 29 de outubro, e aos domingos, de 03 de julho a 09 de outubro. Os adultos pagam pela viagem no Comboio Histórico do Douro, 45 euros, enquanto as crianças dos 4 aos 12 anos (inclusive) pagam 22,5 euros. Os bilhetes podem ser comprados nas bilheteiras e na bilheteira online da CP.