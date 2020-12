Despedimentos na Galp, uma Silicon Valley das vacinas e outros destaques para ler ao meio-dia

Galp © José Carmo/Global Imagens

O país acordou com a notícia de que a Galp vai deixar de produzir combustíveis na refinaria de Matosinhos. O futuro das instalações não está ainda definido, e o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadores do Norte considera a notícia uma "bomba", porque implicará no mínimo uma "redução drástica" de 300 trabalhadores e centenas de outros postos de trabalho indiretos.

Pode ler, aqui, o que está em jogo.

As buscas para encontrar um jovem de 24 anos nos escombros da derrocada após uma explosão, seguida de incêndio, num prédio em Lisboa, acabaram. O jovem foi encontrado morto esta manhã. O impacto do desabamento do prédio pode ser acompanhado em TSF.pt, e estes são os desenvolvimentos mais recentes.

A pressão em torno da comunidade científica, na corrida à vacina, fez nascer uma espécie de Silicon Valley dedicada aos progressos da medicina preventiva do coronavírus. É em Puurs que está instalado o "Pharma Valley", com três gigantes do setor, e "inúmeras startups" farmacêuticas. No conjunto, geram-se "mais de 5500 empregos" na cidade, que em vários roteiros turísticos é confundida como uma aldeia, dada a sua dimensão. Pode ler aqui a reportagem na nova sede de tecnologia e ciência.

O acordo com Marrocos sobre imigração legal para Portugal está também na ordem do dia. A notícia da TSF desta manhã avança que o Governo quer recrutar trabalhadores diretamente em Marrocos, com o Instituto de Emprego a selecionar trabalhadores num dos principais vizinhos de Portugal. Leia aqui os pormenores.

Esta manhã, no Fórum TSF, Francisco Ramos explicou que os profissionais de saúde dos hospitais que vão administrar as primeiras doses da vacina da Pfizer já começaram a receber formação e que a nova estirpe do vírus não deve comprometer vacina. Consulte aqui a perspetiva do coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, sobre esta nova fase da epidemia.