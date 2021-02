Despesas não têm levantado problemas entre empresas e funcionários em teletrabalho

A Federação de Sindicatos da Administração Pública pediu uma clarificação do Governo sobre as despesas © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal afirma que as despesas de telefone e internet não têm levantado problemas entre empresas e funcionários em teletrabalho. O Governo esclareceu esta sexta-feira que o código do trabalho obriga as empresas a suportar esses custos, ficando de fora as despesas de água, luz e gás.

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, explica que, com mais ou menos compensações, trabalhadores e empresas têm conseguido chegar a acordo.

"É uma coisa que já estávamos na expectativa que acontecesse. De uma maneira geral, as empresas têm chegado a acordo com os trabalhadores. Não temos notícia de grandes problemas nessa área, não é das áreas em que tenha havido, neste momento, grande informação nem grandes pedidos de informação, quer por parte das associações quer por parte das empresas", explicou à TSF João Vieira Lopes.

Esta sexta-feira de manhã, a Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) pediu uma clarificação do Governo sobre as despesas que têm de ser suportadas pelas empresas que têm funcionários em teletrabalho. A entidade fala a propósito de uma "selva" criada pela pandemia.

"Essa clarificação é fundamental porque o trabalhador deslocado do seu posto de trabalho para o seu domicílio tem custos e têm de ser suportados pelos empregadores", defendeu, em declarações à TSF, José Abraão, secretário-geral da FESAP.