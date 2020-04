Despiste de camião cisterna na VCI, no Porto. Trânsito cortado nos dois sentidos

VCI © Estela Silva/Lusa

Um camião cisterna despistou-se, esta manhã, na Via de Cintura Interna (VCI) no Porto, no sentido Arrábida-Freixo, sem causar vítimas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A circulação está cortada nos dois sentidos, na zona do Amial. O trânsito está a ser desviado para o Jardim de Arca d'Água.

De acordo com o CDOS do Porto, o camião cisterna, que transportava gasolina e gasóleo, despistou-se cerca das 5h30 no sentido na Arrábida-Freixo, junto à saída para o Amial.

"Não há vítimas e não há derrame de combustível na estrada", disse a fonte.

Notícia atualizada às 7h59