"Prisão preventiva desproporcional tem como objetivo silenciar as minhas denúncias"

Rui Pinto considera desproporcional o tempo que cumpre em prisão preventiva, desde março do ano passado, e diz que as autoridades portuguesas só prolongaram a medida cautelar porque querem silenciar as suas denúncias e manter em segredo casos de corrupção.

"Acho que os cidadãos portugueses já perceberam que a minha prolongada e desproporcional prisão preventiva tem como objetivo primordial silenciar as minhas denúncias, e manter escândalos como o Luanda Leaks fechados a sete chaves. Se dependesse da Polícia Judiciária e do Ministério Público português, estas informações nunca viriam a público, nem as autoridades angolanas alguma vez seriam informadas da existência destes dados", escreveu o pirata informático no Twitter.

"Vistos Gold, ESCOM, BES Angola... há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber", acrescenta.

Em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, Rui Pinto foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas, com base num mandado de detenção europeu, que apenas abrangia os acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen, mas que depois viria a ser alargado a pedido de Portugal.

É suspeito do crime informático e tentativa de extorsão e recentemente assumiu publicamente que é o responsável pela revelação de informações que incriminam a empresária angolana Isabel dos Santos no caso Luanda Leaks.

Em declarações à TSF, a antiga eurodeputada Ana Gomes diz que o próprio Rui Pinto lhe assegurou que tem mais casos para denunciar e está disponível para colaborar com as autoridades portuguesas: "tem muita informação mais para além do Luanda Leaks. Tem muitos mais leaks".

Duas dezenas de pessoas concentraram-se esta quarta-feira em Lisboa para exigir que seja aplicado a Rui Pinto a diretiva europeia contra o branqueamento de capitais para que o hacker seja libertado e colabore com as autoridades no combate à corrupção.



A vigília à porta do Estabelecimento Prisional anexo à polícia Judiciária, em Lisboa, foi promovida pelo Movimento Mais Cidadania e juntou cerca de duas dezenas de pessoas, que empunhavam fotografias de Rui Pinto e acenderam velas.