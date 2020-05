"Temos de continuar a ser excecionais." Ventilador português conseguido em 45 dias

"O CEIIA transformou a ciência e a indústria portuguesa em 45 dias", elogia Costa © João Relvas/EPA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 08 Maio, 2020 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi materializado em 45 dias o esforço do CEIIA para a criação do primeiro ventilador português. O primeiro-ministro elogiou esta manhã a criação do ventilador do ventilador do modelo "Atena", que, depois da certificação pelas normas europeias, irá reforçar não só as unidades de saúde nacionais mas também a exportação de equipamentos hospitalares.

Para passar da fase do "ultraconfinamento" para a fase de convívio com o vírus que se manterá até que haja uma vacina, é ainda mais necessário ter a noção de que se tem um SNS suficientemente robusto, alerta António Costa.

"Se chegarmos à fase dos cuidados intensivos, é necessário saber que não faltarão ventiladores", argumenta António Costa, que considera fundamental Portugal não estar demasiado dependente de um "mercado completamente desregulado e selvagem" para obter máscaras e ventiladores. "Desta crise temos de sair com a lição muito bem aprendida e reforçar a produção nacional, para sermos independentes quanto aos equipamentos de proteção individual", disse ainda. Continuarmos a ser "excecionais", refere o líder do Governo, num elogio dirigido a todos os portugueses e em especial aos profissionais de saúde.

No centro de investigação e inovação tecnológica CEIIA, Costa assegurou que os ventiladores ali produzidos poderão vir a entrar em unidades hospitalares, não necessariamente no prazo de 45 dias, como agora está acontecer, no contexto de uma pandemia. Ainda esta semana Portugal deu "uma contribuição muito importante de dez milhões de euros" para a resposta global à Covid-19, assegura o primeiro-ministro, que acrescenta ser preciso mais: o contributo de produção nacional destes materiais de proteção.

"O CEIIA transformou a ciência e a indústria portuguesa em 45 dias", elogia Costa.

Em declarações em plena visita ao centro tecnológico em Matosinhos, António Costa refletiu que este é um desafio global que só pode ter resposta à escala global e com base na solidariedade entre todos. O primeiro-ministro considera que todos "podem fazer mais e melhor com tudo o que aprendemos nestes dois duros meses".

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS