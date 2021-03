Destaques TSF. Portugal perto de não ter mortes por Covid em 24 horas e 2 mil trabalhadores para escolas

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Uma boa notícia. O número de óbitos por Covid-19 tem sofrido oscilações, mas os números das últimas semanas revelam uma tendência de progressiva diminuição, o que significa que, em breve, Portugal pode ter pelo menos alguns dias sem registo de qualquer morte por Covid. A previsão é de Carlos Antunes, perito da equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Na comissão parlamentar da educação, Tiago Brandão Rodrigues anunciou que vão ser contratados mais dois mil trabalhadores não docentes, num total de oito mil funcionários, "em menos de um ano". Trata-se de um reforço nas escolas do 1º ciclo, fazendo aumentar o número de funcionários nas escolas em relação ao número de alunos.

Depois da polémica, a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 passou a denominar-se Vaxzevria, após o aval da Agência Europeia do Medicamento (EMA). A nova informação sobre o produto "vem com um aviso sobre eventos de coágulos sanguíneos específicos muito raros".

Esta terça-feira registaram-se dois mortos por Covid-19. Ana Pinto, enfermeira numa unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria, confessa que os profissionais de saúde começam a ficar mais tranquilos com a diminuição do número de vítimas mortais.

As moratórias privadas acabam já esta quarta-feira. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, confirmou esta terça-feira, no Parlamento, que uma parte importante dos clientes de crédito que beneficiaram de moratórias, concedidas pelos bancos, estão a transferir essas moratórias para o regime público. O volume de transferências, nos últimos meses, foi superior a 40%.

No próximo mês, os estudantes universitários regressam às aulas presenciais e, a partir do dia 12 de abril, vão ser testados à Covid-19. A data foi avançada à TSF por Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, entidade que vai organizar e efetuar a testagem.

O navio Ever Given que estava encalhado no Canal do Suez foi finalmente libertado na segunda-feira e a responsabilidade foi da superlua. As explicações são da NASA.

Nos próximos dias, Portugal vai ser atingido por uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África que pode provocar "chuva de lama". O fenómeno já está a ser captado em imagens.