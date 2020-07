Detetada legionella em piscina municipal de Paredes

© Pixabay

Por Lusa 08 Julho, 2020 • 19:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara de Paredes informou esta quarta-feira que foi detetada a bactéria 'legionella' na piscina municipal em Recarei, acrescentando que o equipamento entretanto encerrado só reabrirá após a descontaminação.

"Agora estão a ser feitas as verificações e procedimentos técnicos para proceder à descontaminação, cumprindo a legislação em vigor e a serem seguidas todas as indicações da delegada de saúde", lê-se num esclarecimento enviado à agência Lusa.

O esclarecimento da autarquia de Paredes, no distrito do Porto, ocorre depois de o PSD local, através de comunicado, ter alertado para a possibilidade de haver 'legionella' naquela piscina municipal.

"Paira no ar a informação de que as Piscinas e Ginásio da Rota dos Móveis estarão fechadas após ter sido detetada a presença de 'legionella', por imposição da Direção-Geral da Saúde, após análises efetuadas às águas das piscinas e condutas de água", lê-se no comunicado social-democrata.

"O presidente [da câmara] Alexandre Almeida [PS] não teme ser acusado politicamente, e não só, pelos utentes caso venham a ter problemas de saúde originados pela presença da bactéria?", questiona aquele partido da oposição.

Contudo, para a autarquia socialista, "este caso está identificado e não representa perigo para a saúde da população", sublinhando-se que a "Piscina Municipal Rota dos Móveis, Recarei, reabrirá quando tiver as condições indicadas pela delegada de saúde".

No esclarecimento, recorda-se que as piscinas estiveram fechadas durante os últimos três meses e que no âmbito do "plano de ação do Município de Paredes para controlo da 'legionella' "foi feito o controlo e [realizadas] análises, o que permitiu detetar a presença da bactéria".

O equipamento, assinala ainda o município, tinha reaberto no dia 16 de junho, "com todas as condições e seguindo a indicação da Direção-Geral da Saúde".

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.