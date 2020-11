Detetadas dívidas de 20 mil euros em freguesia de Chaves com eleições intercalares

É ainda referido que entre 2019 e 2020 foram feitos pagamentos com o cartão multibanco da junta, no valor de 9302 euros © Eduardo Tom

A comissão administrativa da Freguesia de Ervededo, no concelho de Chaves, nomeada devido à marcação de eleições intercalares, disse em comunicado que já identificou "dívidas e penhoras pendentes no valor aproximado de 20 mil euros".

"Ainda não temos toda a informação apurada, mas estão já identificadas dívidas e penhoras pendentes no valor aproximado de 20 mil euros", destaca a nota da comissão administrativa da Freguesia de Ervededo, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, a que a agência Lusa teve acesso esta segunda-feira.

Segundo o despacho do secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, divulgado em 08 de outubro, "após renúncia de 21 eleitos locais para a Assembleia de Freguesia de Ervededo, carece este órgão de condições de funcionamento por inexistência do número legalmente necessário de membros em efetividade de funções", pelo que as eleições intercalares foram marcadas para 13 de dezembro.

As eleições de 2017 foram ganhas pela lista liderada por Ilídio Jorge Correia (PSD), que já tinha sido também eleito em 2013.

Num despacho publicado em 29 de outubro no Diário da República (DR), o secretário de Estado Antero Luís nomeou Jacinto João Lage Alves (PSD), Gabriel do Nascimento Dias (PSD) e André Lourenço da Silveira (PS) para a comissão administrativa da freguesia de Ervededo.

O comunicado da comissão administrativa, datado de 12 de novembro e assinado pelos três elementos, explica que os responsáveis solicitaram ao presidente da junta exonerado, Ilídio Jorge Correia, "a entrega de toda a documentação contabilística da junta, relativa aos anos de 2018, 2019 e 2020, bem como um inventário patrimonial de todos os bens pertencentes à nossa freguesia".

"Até ao momento, o senhor Ilídio Jorge Correia recusou-se não só a entregar toda a documentação solicitada, como também a dizer quem é o técnico oficial de contas responsável pela contabilidade da junta de freguesia", pode ler-se na nota.

A comissão administrativa acrescenta que, face à situação descrita, para "salvaguardar os interesses da freguesia de Ervededo", decidiu "solicitar apoio jurídico para que sejam apuradas as dívidas e penhoras que existem em nome da freguesia" e que foi solicitado "junto da Caixa Geral de Depósitos que fossem disponibilizados todos os extratos bancários desde 2013, bem como a identificação dos titulares da conta".

Ressalvando que ainda não foi "entregue toda a informação solicitada", a comissão administrativa realça que "a conta da junta de freguesia era movimentada por um cartão multibanco, que está na posse do senhor Ilídio Jorge Correia".

E detalha que após a exoneração do presidente da junta, entre 14 de outubro e 20 de outubro, "o senhor Ilídio Jorge Correia retirou da conta da freguesia 7689 euros, movimentos esses feitos através de transferências multibanco e levantamentos em dinheiro em caixas multibanco".

É ainda referido que "entre 2019 e 2020 foram feitos pagamentos com o cartão multibanco da junta, no valor de 9.302 euros em duas casas de jogos e apostas no concelho de Verin (Espanha)" e ainda que "no ano de 2019 foram feitas compras com o cartão multibanco da junta, no valor de 1.998 euros no Talho Ervededo, propriedade do senhor Ilídio Jorge Correia".

A comissão administrativa, que divulgou também os extratos bancários já disponibilizados pela Caixa Geral de Depósitos, destaca ainda que "entre 2019 e 2020 foram levantados 20 900 euros em caixas multibanco e que, "entre 2019 e 2020, foram feitos pagamentos de serviços para uma conta do banco Montepio no valor de 15 919 euros".

"Sobre os motivos que implicaram estes avultados movimentos, de quem é a titularidade da conta bancária que recebeu este dinheiro e qual foi o seu destino ainda não temos informação objetiva", pode ler-se.

A agência Lusa procurou uma reação junto do presidente da junta de Ervededo exonerado e do PSD de Chaves, mas não obteve resposta até ao momento.

As eleições intercalares da freguesia de Ervededo contam com listas candidatas do PS e do PSD, encabeçadas por André Silveira e Paulo Rodrigues, respetivamente.